Артур Бетербиев: «Не хочу говорить о решении судей. Хочу третий бой»
Артур Бетербиев прокомментировал поражение от Дмитрия Бивола.
«Не хочу говорить о решении судей. Поздравляю Бивола. Теперь мое время возвращаться. Третий бой? Это не от меня зависит, но я хотел бы», – сказал Артур Бетербиев.
Дмитрий Бивол победил Бетербиева в реванше решением большинства судей. Это первое поражение в профессиональной карьере Бетербиева.
Дмитрий Бивол – 14-й абсолютный чемпион мира в эпоху четырех поясов
Бивол разобрался с Бетербиевым в реванше. Новый абсолютный чемпион мира!
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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