Артур Бетербиев: «Не хочу говорить о решении судей. Хочу третий бой»

Артур Бетербиев прокомментировал поражение от Дмитрия Бивола.

«Не хочу говорить о решении судей. Поздравляю Бивола. Теперь мое время возвращаться. Третий бой? Это не от меня зависит, но я хотел бы», – сказал Артур Бетербиев .

Дмитрий Бивол победил Бетербиева в реванше решением большинства судей. Это первое поражение в профессиональной карьере Бетербиева.

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