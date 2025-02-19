Перейра заявил, что готовится к бою с Анкалаевым: «Я тренируюсь так, как и перед любым другим соперником»
Алекс Перейра рассказал о подготовке к бою с Магомедом Анкалаевым.
«Честно говоря, я тренируюсь так же, как и перед любым другим соперником. Единственное, что изменилось − он левша. Но это мало что меняет», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра, который 9 марта подерется с Магомедом Анкалаевым.
Кормье раскритиковал Перейру за медиатур по Австралии: «Через две недели ему драться с Анкалаевым, Магомед уже в Вегасе»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Mark Bouris
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