Перейра заявил, что готовится к бою с Анкалаевым: «Я тренируюсь так, как и перед любым другим соперником»

Алекс Перейра рассказал о подготовке к бою с Магомедом Анкалаевым.

«Честно говоря, я тренируюсь так же, как и перед любым другим соперником. Единственное, что изменилось − он левша. Но это мало что меняет», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра , который 9 марта подерется с Магомедом Анкалаевым.

Кормье раскритиковал Перейру за медиатур по Австралии: «Через две недели ему драться с Анкалаевым, Магомед уже в Вегасе»