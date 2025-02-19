Бетербиев объяснил отказ от рукопожатия с Биволом: «Мы будем драться, с какой стати я должен давать ему руку? После боя − да, возможно»
Артур Бетербиев объяснил, почему не жмет руку Дмитрию Биволу.
«Почему я не жму руку Биволу? Все очень просто, мы подеремся. Может, мы пожмем руки после боя? да.
Но он хочет победить меня, он хочет оказать на меня давление. С какой стати мне жать ему руку?» − сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который 22 февраля подерется с Дмитрием Биволом.
Что нужно Бетербиеву и Биволу для победы в реванше?
Артур Бетербиев: «Мне не нравится ярлык монстра. И бить людей я не люблю»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: DAZN Boxing
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