Бетербиев объяснил отказ от рукопожатия с Биволом: «Мы будем драться, с какой стати я должен давать ему руку? После боя − да, возможно»

Артур Бетербиев объяснил, почему не жмет руку Дмитрию Биволу.

«Почему я не жму руку Биволу? Все очень просто, мы подеремся. Может, мы пожмем руки после боя? да.

Но он хочет победить меня, он хочет оказать на меня давление. С какой стати мне жать ему руку?» − сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев , который 22 февраля подерется с Дмитрием Биволом .

Что нужно Бетербиеву и Биволу для победы в реванше?

Артур Бетербиев: «Мне не нравится ярлык монстра. И бить людей я не люблю»