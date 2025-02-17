Артур Бетербиев: «Мне не нравится ярлык монстра. И бить людей я не люблю»

Артур Бетербиев признался, что ему не нравится образ жесткого бойца.

«Мне не нравится ярлык монстра. И бить людей я не люблю. Но я боксер, мне нравится моя работа. Тренер всегда говорит, чтобы я сильнее бил соперника. Я стараюсь, но это не моя вино, а тренера», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой

Тренер Бетербиева: «Считаю, что Артур показал себя только на 70% в бою с Биволом. Он не был готов из-за ноги»