Бетербиев и Бивол приехали в Эр-Рияд, где 22 февраля проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев приехали в Саудовскую Аравию.

22 февраля в Эр-Рияде состоится вечер бокса, в главном событии которого Артур Бетербиев проведет реванш с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. 14 февраля боксеры прибыли в Саудовскую Аравию.

Видели, как Бивол и Бетербиев готовятся к реваншу? Даже жонглируют гантелями и грифом

Иссык-Куль – место силы Бивола. Вы точно влюбитесь