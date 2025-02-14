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Бетербиев и Бивол приехали в Эр-Рияд, где 22 февраля проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев приехали в Саудовскую Аравию.

22 февраля в Эр-Рияде состоится вечер бокса, в главном событии которого Артур Бетербиев проведет реванш с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. 14 февраля боксеры прибыли в Саудовскую Аравию.

Видели, как Бивол и Бетербиев готовятся к реваншу? Даже жонглируют гантелями и грифом

Иссык-Куль – место силы Бивола. Вы точно влюбитесь

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Дмитрия Бивола
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logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
полутяжелый вес
Бивол - Бетербиев
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