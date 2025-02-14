Бетербиев и Бивол приехали в Эр-Рияд, где 22 февраля проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев приехали в Саудовскую Аравию.
22 февраля в Эр-Рияде состоится вечер бокса, в главном событии которого Артур Бетербиев проведет реванш с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. 14 февраля боксеры прибыли в Саудовскую Аравию.
Видели, как Бивол и Бетербиев готовятся к реваншу? Даже жонглируют гантелями и грифом
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Дмитрия Бивола
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