Фрэнсис Нганну: «Буду заниматься боксом. Я еще не закончил с ним»

Фрэнсис Нганну хочет сосредоточиться на боксерской карьере.

«Далее я буду заниматься боксом. Я хочу. Еще не закончил с ним. Это не так легко, как ММА. Здесь есть 80% вероятность того, что кто-то ляжет спать.

Уайлдер? Может быть, не в последних двух боях, но Деонтей Уайлдер известен умением ронять соперников. Я готов к нему, потому что и сам способен на нокаут. Глубоко внутри меня есть сильное эго, будто я знаю, что бью сильнее. Мы оба будем пытаться это доказать», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну .

Рой Джонс – о потенциальном поединке Нганну и Уайлдера: «Деонтей победит, потому что он знает бокс. Но если Фрэнсис справится с его правой, то может получиться бойня»

Уайлдер рассчитывает получить бой с Нганну: «Да, мы все еще продолжаем»