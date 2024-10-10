Фрэнсис Нганну: «У меня в запасе еще несколько боев. Завершу карьеру в 41 или 42 года»

Фрэнсис Нганну заявил, что завершит карьеру только после 40 лет.

«Я хочу вернуться в бокс. Конечно, у меня в запасе еще пара боев в обеих дисциплинах [бокс и MMA]. Мне только что исполнилось 38, поэтому я объявлю о завершении карьеры, когда мне будет 41 или 42.

Может быть, и в 40, но это только в исключительном случае. Думаю, мне реально нужно насладиться временем, проведенным в октагоне или на ринге, а затем исполнить последний танец и отправиться домой», – сказал экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну .

19 октября Нганну проведет бой по MMA в PFL против Ренана Феррейры.

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