Евгений Тищенко: «С удовольствием подготовил бы Петра Яна к поединку с Макгрегором»

Тищенко готов поучаствовать в подготовке Петра Яна к бою с Конором Макгрегором.

«Да, с удовольствием подготовил бы Яна к боксерскому бою с . И подготовлю, и посмотрю. Петр выиграет, конечно, он же с Академии», – сказал олимпийский чемпион .

Ян (16-5) в последний раз выходил в октагон в марте-2023, когда уступил Мерабу Двалишвили судейским решением. Он идет на серии из трех поражений.

Макгрегор (22-6) не выступал с июля-2021, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье.

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