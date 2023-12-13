Евгений Тищенко: «С удовольствием подготовил бы Петра Яна к поединку с Макгрегором»

Теги Евгений Тищенко Конор Макгрегор бокс Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Тищенко готов поучаствовать в подготовке Петра Яна к бою с Конором Макгрегором.

«Да, с удовольствием подготовил бы Яна к боксерскому бою с Конором. И подготовлю, и посмотрю. Петр выиграет, конечно, он же с Академии», – сказал олимпийский чемпион Евгений Тищенко.

Ян (16-5) в последний раз выходил в октагон в марте-2023, когда уступил Мерабу Двалишвили судейским решением. Он идет на серии из трех поражений.

Макгрегор (22-6) не выступал с июля-2021, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье.

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