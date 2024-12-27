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Тищенко хочет завершить карьеру в 2025 году: «Я бы хотел провести еще один поединок»

Евгений Тищенко планирует завершить карьеру в 2025 году.

«Что касается карьеры, то я хотел бы провести хотя бы один поединок. Возможно, проведу бой в следующем году, но точно не больше одного.

Я смог реализоваться и в олимпийском боксе, и в профессиональном. Да, всегда хочется большего, но то, что я имею на данный момент… Я горжусь и доволен карьерой.

Благодарен всем людям, которые были рядом со мной на протяжении более 20 лет. Я выходил на ринг 22 года. Я благодарен каждому, кто посодействовал моему успеху», – сказал олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко.

Тищенко провел 14 боев на профессиональном ринге, одержал 12 побед, один раз проиграл, еще один поединок признали несостоявшимся.

Тищенко − о бое Тайсона и Пола: «Хочу встретиться с победителем поединка»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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первый тяжелый вес
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