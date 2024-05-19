Денис Беринчик стал чемпионом WBO в легком весе

Денис Беринчик победил Эммануэля Наваррете и стал чемпионом WBO в легком весе.

В ночь на 19 мая в Сан-Диего (Калифорния) прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся поединок за титул WBO в легком весе между и Эмануэлем Наваррете.

Беринчик победил раздельным решением судей (115-113, 116-112, 112-116) и забрал вакантный пояс.

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