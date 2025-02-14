Колби − о следующем бое: «Когда я прохожу полноценный лагерь, то могу победить любого в мире»

Колби Ковингтон высказался о возвращении в октагон после проигрыша Хоакину Бакли.

«Я просто хочу провести полноценный тренировочный лагерь, чтобы быть на высоте, чтобы люди увидели настоящего Колби.

Я могу победить любого, когда провожу полноценный тренировочный лагерь. Когда я увижу, что у UFC есть большое имя для меня, которое делает хороший бизнес для компании, я начну 12-недельный лагерь», − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон , проигравший в декабре-2024 Хоакину Бакли техническим нокаутом.

Колби − о бое с Порье: «Этот луизианский болотный мусор боится моей тени и уходит на пенсию, не защитив честь семьи»