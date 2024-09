Глава Hardcore отбивается у Собчак – за тот самый пинок ринг-герл и поддельные справки у бойцов

Большое интервью Анатолия Сульянова.

Глава Hardcore Анатолий Сульянов редко дает интервью, поэтому появление у Ксении Собчак, которая почти не общается со спортивными героями, удивило.

О чем они говорили?

«Ты доверяешь воспитание ребенка ютубу?» Сульянов не считает Hardcore ответственным за скандалы с бойцами

Большую часть интервью Собчак говорила с Сульяновым про клубную жизнь 2000-х (они оба ей увлекались), спорные моменты в биографии и банкротство. Но вспомнили и про спорт – ответы Сульянова получились максимально спорными.

После скандала со звездой Hardcore Джавидом Рзаевым (он назвал бойца Артура Кулинского «русской свиньей») лигу временно лишили лицензии. Президент IBA Умар Кремлев отреагировал: «Пора прикрывать эту лавочку».

Собчак тоже спросила Сульянова про скандалы с бойцами. Она назвала себя феминисткой и выделила два эпизода: как Кулинский в 2020-м после боя поцеловал ринг-герл и как Али Хейбати в 2024-м пнул другую ринг-герл, которая проходила мимо. Скандалов было намного больше, но Собчак выбрала те, где пострадали женщины.

Вероятно, Сульянов не вспомнил случай с Кулинским, поэтому заявил, что все нарушители жестко наказаны. Но это не так: боец не понес никакого наказания и дальше дрался в лиге.

«Думаю, природа подобных поведенческих паттернов заложена в глубинах сознания тех, кто позволяет подобные истории, – философски ответил Сульянов. – Все эти спортсмены пожизненно дисквалифицированы в нашей лиге. Когда Али Хейбати пнул ринг-герл, его оштрафовали на 100% гонорара и перечислили деньги пострадавшей. Потом он вынужденно перед ней извинился».

Сульянов отметил, что лига не несет ответственности за то, как бойцы влияют на молодежь. Он считает, что это точно не вина лиги: «Недопустимо перекладывать ответственность за воспитание половозрелых здравомыслящих мужчин на какую-либо организацию. Ты же вряд ли доверяешь воспитание ребенка ютубу или телевизору? У всех взрослых спортсменов есть семьи, старшие товарищи, религиозные общины, которые за это в первую очередь и ответственны».

Сульянов признался, что перед турнирами не проверяет бойцов по здоровью, а скандал с публикациями в топовых американских медиа назвал ошибкой

Другой вопрос Собчак – гонорары в Hardcore. Как известно, многие дерутся за крошечные суммы, жертвуя здоровьем. Сульянов подтвердил, что разброс в гонорарах в лиге большой – от ₽20 тысяч до нескольких миллионов.

При этом бойцы получают травмы, а вопрос их лечения – актуален. Собчак сказала, что общалась с несколькими бойцами, которые дрались в Hardcore по поддельным медицинским справкам. По словам Сульянова, он не знал об этом, ведь Hardcore вообще не проверяет бойцов перед турнирами:

«Медосвидетельствования они проходят в Федерации бокса России в аккредитованных клиниках. Как правило, это клиника спортивной медицины в «Лужниках». Мы не имеем права допустить или не допустить спортсмена – только если у него нет медицинской спортивной страховки».

Другой скандал – слова Сульянова, что про Hardcore писали ведущие мировые медиа. Об этом он говорил на пресс-конференции: «Публикации о прошедшем турнире вышли на страницах The Wall Street Journal, New York Times, New York Post, BBC Sport... Ни о ком до нас и еще 20 лет после нас в таком объеме и в таких количествах не будет писать мировая пресса».

Собчак проверила – упомянутые медиа не писали про Hardcore. Статьи появлялись, но в мелких изданиях с маленькой аудиторией и созвучными названиями. Оказалось, что это рекламные тексты.

Журналист Александр Лютиков проверил : например, на New York Weekly, где вышел рекламный текст про Hardcore, в апреле-2024 заходили в среднем 1400 человек в сутки. На NY Times, про которое говорит Сульянов на пресс-конференции, – 17 млн. Очевидно, что Сульянов вбросил названия больших медиа, чтобы впечатлить.

Когда Собчак вынудила Сульянова признаться, что большие медиа не писали про Hardcore, сначала он сказал: «Глобальной погони за цитируемостью в западной прессе у нас нет». Звучало странно, ведь в соцсетях и на пресс-конференции Сульянов этим хвастался. А затем сдался: «Мы же допускаем, что я мог оговориться». Хотя оговорка существенная: про Hardcore никто не писал, а промоушен обманул зрителя.

После неудобных вопросов Собчак не скрывала, что сомневается в образе Сульянова, – он прошел через банкротство, но в соцсетях хвастается роскошью. Собчак намекнула на сходство с инфоцыганами: вспомнила и провалившуюся криптовалюту HARDcoin, и курсы, в которых он обещал научить зарабатывать $10 тысяч в месяц. В итоге проект закрылся и оставил неоплаченным домен (по данным Собчак, долг – ₽9 тысяч).

***

Сульянов редко разговаривает с журналистами, но интервью Собчак вряд ли добавит Hardcore поклонников. В комментариях его обвиняют в лицемерии и невнятных ответах. Сульянов уходил от неудобных вопросов, много оправдывался и перекладывал вину. Если бойцы дерутся с травмами – виновата Федерация бокса, если плохо себя ведут – семья и религиозные общины. Скандал с рекламными статьями – оговорка, провал HARDcoin – вина мошенника. Есть ли хоть в чем-то вина Hardcore – выяснить, к сожалению, не удалось.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Globallook Press/Global Look Press ; youtube.com/@sobchak /скриншоты с видео