Порье заявил, что UFC готовит ему прощальный бой в Луизиане: «Закончить там, где я начал, будет честью для меня»
Дастин Порье заявил, что летом-2024 может провести последний бой в карьере.
«Мне каждую неделю звонят из UFC. Похоже на то, что летом в Новом Орлеане состоится мой последний перед выходом на пенсию бой.
Номерной турнир в Новом Орлеане этим летом − что-то невероятное. Это то, чего хочу я и над чем работает UFC, все очень близко.
Положить перчатки на настил там, где все начиналось, в Луизиане, было бы честью для меня», − сказал легковес UFC Дастин Порье, которому в 2025 году исполнится 36 лет.
Порье − о Топурии: «Илия − убийца, он может вырубить любого от 66 до 77 кг»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Schmo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем