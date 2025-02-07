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Порье заявил, что UFC готовит ему прощальный бой в Луизиане: «Закончить там, где я начал, будет честью для меня»

Дастин Порье заявил, что летом-2024 может провести последний бой в карьере.

«Мне каждую неделю звонят из UFC. Похоже на то, что летом в Новом Орлеане состоится мой последний перед выходом на пенсию бой.

Номерной турнир в Новом Орлеане этим летом − что-то невероятное. Это то, чего хочу я и над чем работает UFC, все очень близко.

Положить перчатки на настил там, где все начиналось, в Луизиане, было бы честью для меня», − сказал легковес UFC Дастин Порье, которому в 2025 году исполнится 36 лет.

Порье − о Топурии: «Илия − убийца, он может вырубить любого от 66 до 77 кг»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Schmo
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легкий вес (MMA)
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