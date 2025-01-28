Порье опроверг слухи о поединке на UFC 314: «Фейк. Но у меня есть кое-что для вас. Скоро узнаете»
Дастин Порье не подерется на UFC 314.
«Я не подерусь в Майами, это фейковые новости. Но поверьте мне, у меня есть кое-что для вас. Скоро узнаете», – написал в соцсетях боец UFC Дастин Порье.
UFC 314 планируется 12 апреля в Майами (США).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дастина Порье
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