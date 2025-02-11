Камару Усман: «Дю Плесси будет сложно против Имавова»
Камару Усман оценил шансы Нассурдина Имавова в бою с Дрикусом дю Плесси.
«Если дю Плесси будет драться с Имавовым так же, как он дрался со Стриклендом, ему будет сложно. Мне не нравятся шансы дю Плесси в этом бою», – сказал Камару Усман.
Дю Плесси победил Шона Стрикленда единогласным решением в главном событии UFC 312.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Pound 4 Pound
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