Камару Усман: «Дю Плесси будет сложно против Имавова»

Камару Усман оценил шансы Нассурдина Имавова в бою с Дрикусом дю Плесси.

«Если дю Плесси будет драться с Имавовым так же, как он дрался со Стриклендом, ему будет сложно. Мне не нравятся шансы дю Плесси в этом бою», – сказал Камару Усман .

Дю Плесси победил Шона Стрикленда единогласным решением в главном событии UFC 312.

Даниэль Кормье: «Перейра сказал, что дю Плесси слишком маленький для боя с ним»