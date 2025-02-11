Дю Плесси поднялся на шестое место рейтинга P4P UFC

Обновился рейтинг лучших бойцов UFC после турнира UFC 312.

Дрикус дю Плесси после победы над Шоном Стриклендом поднялся на шестую строчку рейтинга, обойдя Белала Мухаммада .

Ислам Махачев Джон Джонс Алекс Перейра Илия Топурия Мераб Двалишвили Дрикус дю Плесси Белал Мухаммад Том Аспиналл Александр Пантожа Леон Эдвардс

Уайт – о победе дю Плесси: «Что бы Дрикус ни делал, это работает. Ему ничего не нужно менять в своем стиле»