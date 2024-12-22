Усик – о жалобе Уоррена на вердикт судей: «Дядя Фрэнк, думаю, слепой»

Александр Усик прокомментировал недовольство Фрэнка Уоррена судейством.

«Дядя Фрэнк, думаю, слепой. Если Тайсон сказал, что это рождественский подарок... хорошо, спасибо.

Боже, послушайте, Уоррен – сумасшедший человек. Я так думаю», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик .

Напомним, Усик победил Фьюри единогласным решением судей (трижды 116-112).

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