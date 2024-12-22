Усик – о жалобе Уоррена на вердикт судей: «Дядя Фрэнк, думаю, слепой»
Александр Усик прокомментировал недовольство Фрэнка Уоррена судейством.
«Дядя Фрэнк, думаю, слепой. Если Тайсон сказал, что это рождественский подарок... хорошо, спасибо.
Боже, послушайте, Уоррен – сумасшедший человек. Я так думаю», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.
Напомним, Усик победил Фьюри единогласным решением судей (трижды 116-112).
Портрет Усика – что делает его чемпионом?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
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