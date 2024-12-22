Уоррен – о поражении Фьюри: «Бред. Очень разочарован. Тайсон держал Усика в невыгодном положении большую часть боя»
Фрэнк Уоррен недоволен судейским вердиктом в реванше Усика и Фьюри.
«Это бред. Я не понимаю. Очень разочарован. Он держал Усика в невыгодном положении большую часть боя», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.
Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер BBC Sport
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