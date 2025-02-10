Реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола 22 февраля в прямом эфире покажет «Первый канал»

«Первый канал» в прямом эфире покажет реванш Бетербиева и Бивола.

Бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало трансляции в 23:00 по московскому времени.

Напомним, первый поединок прошел в октябре 2024-го и закончился победой Бетербиева решением большинства судей.

Победитель станет абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Дмитрий Бивол: «У Бетербиева больше нокаутирующей мощи. Но моя защита лучше»

Бетербиев – о первом поединке с Биволом: «Это был хороший бой. Близкий? Нет»