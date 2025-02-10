Реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола 22 февраля в прямом эфире покажет «Первый канал»
«Первый канал» в прямом эфире покажет реванш Бетербиева и Бивола.
Бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало трансляции в 23:00 по московскому времени.
Напомним, первый поединок прошел в октябре 2024-го и закончился победой Бетербиева решением большинства судей.
Победитель станет абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: пресс-служба «Первого канала»
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