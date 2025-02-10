Теофимо Лопес: «Ставлю на победу Бетербиева, но болеть буду за Бивола»

Теофимо Лопес сделал прогноз на реванш Бивола и Бетербиева.

«Я думаю, результат будет такой же. Ставлю на победу Бетербиева , но болеть буду за Бивола . Надеюсь, Дмитрий выступит лучше, чем в первом бою. Но мне кажется, что теперь Бетербиев нанесет больше урона Биволу», – заявил чемпион мира по боксу Теофимо Лопес .

Напомним, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде.

Бенавидес – о Биволе и Бетербиеве: «Единственное, о чем я думаю, это что им придется провести третий бой, если Дмитрий победит. Тогда я не буду драться, а подожду победителя»

Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой