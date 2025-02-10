Теофимо Лопес: «Ставлю на победу Бетербиева, но болеть буду за Бивола»
Теофимо Лопес сделал прогноз на реванш Бивола и Бетербиева.
«Я думаю, результат будет такой же. Ставлю на победу Бетербиева, но болеть буду за Бивола. Надеюсь, Дмитрий выступит лучше, чем в первом бою. Но мне кажется, что теперь Бетербиев нанесет больше урона Биволу», – заявил чемпион мира по боксу Теофимо Лопес.
Напомним, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде.
Бенавидес – о Биволе и Бетербиеве: «Единственное, о чем я думаю, это что им придется провести третий бой, если Дмитрий победит. Тогда я не буду драться, а подожду победителя»
Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Seconds Out
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