Бетербиев – о первом поединке с Биволом: «Это был хороший бой. Близкий? Нет»
Артур Бетербиев не считает, что бой с Дмитрием Биволом был близким.
«Это был хороший бой. Близкий? Нет», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Напомним, в октябре Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).
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Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sky Sports Boxing
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