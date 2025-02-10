Дмитрий Бивол: «У Бетербиева больше нокаутирующей мощи. Но моя защита лучше»
Дмитрий Бивол считает, что его защита лучше, чем у Артура Бетербиева.
«У кого больше нокаутирующая мощь? Да, у Артура. У него было 100% побед нокаутом перед нашим первым боем.
Защита? Думаю, моя лучше», – сказал экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Бетербиев – о первом поединке с Биволом: «Это был хороший бой. Близкий? Нет»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Sky Sports Boxing
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