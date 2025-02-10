Перейра предложил Адесанье совместные тренировки: «Я многое могу тебе показать, как и ты мне. Чама»
Алекс Перейра хочет тренироваться вместе с Исраэлем Адесаньей.
«Давай тренироваться вместе. Наше партнерство должно случиться. Я многое могу тебе показать, как и ты мне. Чама», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Алекса Перейры
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