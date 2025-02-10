Рой Джонс – о потенциальном поединке Уайлдер – Джошуа: «Думаю, что у Энтони больше шансов победить»
Рой Джонс считает Джошуа фаворитом поединка с Уайлдером.
«Я думаю, что у Джошуа больше шансов выиграть этот бой. Мне не кажется, что Энтони настолько же сломан, как Уайлдер. Деонтей показал в бою с Джозефом Паркером, что он действительно больше не горит желанием достичь успеха. Я не знаю, что сможет показать Уайлдер. Посмотрим», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
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Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал iFL TV
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