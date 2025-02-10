  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Рой Джонс – о потенциальном поединке Уайлдер – Джошуа: «Думаю, что у Энтони больше шансов победить»
0

Рой Джонс – о потенциальном поединке Уайлдер – Джошуа: «Думаю, что у Энтони больше шансов победить»

Рой Джонс считает Джошуа фаворитом поединка с Уайлдером.

«Я думаю, что у Джошуа больше шансов выиграть этот бой. Мне не кажется, что Энтони настолько же сломан, как Уайлдер. Деонтей показал в бою с Джозефом Паркером, что он действительно больше не горит желанием достичь успеха. Я не знаю, что сможет показать Уайлдер. Посмотрим», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Тайсон трахался, а Уайлдер плакал и бил невесту: так топ-боксеры впервые проигрывали

Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал iFL TV
logoбокс
logoРой Джонс-младший
logoЭнтони Джошуа
logoДеонтей Уайлдер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
50 лучших боев в истории бокса
20 декабря 2024, 20:05
Рой Джонс – о потенциальном поединке Нганну и Уайлдера: «Деонтей победит, потому что он знает бокс. Но если Фрэнсис справится с его правой, то может получиться бойня»
414 декабря 2024, 08:44
Рой Джонс – о Джошуа: «Он был сломлен. Если его команда не найдет выхода из этой ситуации, то нужно задуматься об уходе»
523 сентября 2024, 08:25
Рекомендуем
Главные новости
Теофимо Лопес: «Ставлю на победу Бетербиева, но болеть буду за Бивола»
32 минуты назад
Дана Уайт: «Дрикус сделал со Стриклендом то, что Шон сделал с Адесаньей – не дал войти в ритм»
сегодня, 10:58
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2025
94сегодня, 10:00
Турки Аль эш-Шейх: «Если Бивол победит Бетербиева, то будет трилогия»
7сегодня, 08:30
Имавов – о желании Дрикуса защищать титул только против Чимаева: «Он воспользовался шансом, но теперь закрывает дверь для других бойцов»
15сегодня, 07:32
Камил Гаджиев: «Чимаев – самый доминирующий боец в MMA, если говорить о первых раундах. Он остановит дю Плесси»
4сегодня, 07:05
Канело может провести реванш с Биволом осенью 2025-го
2сегодня, 06:38
Уайт – о решении Круза завершить карьеру: «Рад, что он наконец решился это сделать»
2сегодня, 06:25
Хабиб предложил чемпиону ACA Гасанову перейти в UFC: «Пора. Лучший средневес России»
5сегодня, 01:52Фото
Али Абдель-Азиз: «Думаю, что если бы Хабиб подрался с Фергюсоном, то Тони закончил бы карьеру на 5-10 лет раньше. Как это было с Конором»
4сегодня, 01:39
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Рекомендуем