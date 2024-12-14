  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Рой Джонс – о потенциальном поединке Нганну и Уайлдера: «Деонтей победит, потому что он знает бокс. Но если Фрэнсис справится с его правой, то может получиться бойня»
2

Рой Джонс – о потенциальном поединке Нганну и Уайлдера: «Деонтей победит, потому что он знает бокс. Но если Фрэнсис справится с его правой, то может получиться бойня»

Рой Джонс ставит на Деонтея Уайлдера в бою с Фрэнсисом Нганну.

«Уайлдер победит Фрэнсиса, потому что он умеет боксировать и знает, что такое бокс. Вы видели, что Энтони Джошуа сделал с Нганну, а Уайлдер известен тем, что у него гораздо более мощный удар. Если Джошуа так пробил Нганну – что же произойдет после удара Деонтея.

Но я бы не сказал, что этот бой однозначный, ведь если Нганну сможет удержаться от правой руки Деонтея, то он задаст ему жару. Так что я не собираюсь списывать со счетов Фрэнсиса. Может получиться бойня», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Уайлдер рассчитывает получить бой с Нганну: «Да, мы все еще продолжаем»

Тренер Уайлдера: «Деонтей вернется. Самый большой бой – против Нганну или Джошуа»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Covers
logoбокс
logoДеонтей Уайлдер
logoФрэнсис Нганну
logoРой Джонс-младший
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
50 лучших боев в истории бокса
11 октября, 17:00
Нганну − о бое с Уайлдером: «Я бы хотел этого, у нас у обоих будут шансы»
624 августа, 11:51
Фьюри сравнил силу Уайлдера и Нганну: «У Деонтея с отрывом самый сильный удар»
420 марта, 11:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Амир Хан: «Фьюри нокаутирует Усика в поздних раундах»
17 минут назад
Джошуа ставит на Усика в реванше с Фьюри: «Будет конкурентный бой в начале, но чувствую, что Александр победит»
сегодня, 08:26
Пирог – о реванше Усика и Фьюри: «Если второй бой будет похож на первый, то отдам предпочтение Александру. Такой бокс ему удобен»
1сегодня, 08:13
RCC 21: Шлеменко против Токова, Штырков подерется с Эномото и другие бои
2сегодня, 08:02
UFC on ESPN 63: Ковингтон против Бакли и другие бои
сегодня, 07:46
Шон О’Мэлли: «Хочу, чтобы Мераб выиграл Умара, потому что мне нужен пояс и реванш»
6сегодня, 06:38
Том Аспиналл: «Уайт пообещал, что мой поединок с Джонсом станет самым большим в истории»
3сегодня, 06:25
Хоакин Бакли: «Мы планируем закончить карьеру Колби»
1сегодня, 06:14
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2024
92сегодня, 06:00
«Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве: Минаков и Джонсон подрались вничью, Папин нокаутировал Харди и другие бои
5вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем