Рой Джонс – о потенциальном поединке Нганну и Уайлдера: «Деонтей победит, потому что он знает бокс. Но если Фрэнсис справится с его правой, то может получиться бойня»
Рой Джонс ставит на Деонтея Уайлдера в бою с Фрэнсисом Нганну.
«Уайлдер победит Фрэнсиса, потому что он умеет боксировать и знает, что такое бокс. Вы видели, что Энтони Джошуа сделал с Нганну, а Уайлдер известен тем, что у него гораздо более мощный удар. Если Джошуа так пробил Нганну – что же произойдет после удара Деонтея.
Но я бы не сказал, что этот бой однозначный, ведь если Нганну сможет удержаться от правой руки Деонтея, то он задаст ему жару. Так что я не собираюсь списывать со счетов Фрэнсиса. Может получиться бойня», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
Уайлдер рассчитывает получить бой с Нганну: «Да, мы все еще продолжаем»
Тренер Уайлдера: «Деонтей вернется. Самый большой бой – против Нганну или Джошуа»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Covers
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