Дю Плесси хочет бой с Перейрой: «Знаю, что могу его победить»
Дрикус дю Плесси хочет драться с Алексом Перейрой.
«Я хочу разделить октагон с этим человеком. Знаю, что могу победить его», – заявил чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
Напомним, дю Плесси победил Шона Стрикленда единогласным решением в главном событии UFC 312.
Чимаев – о поединке Стрикленда и дю Плесси: «Полнейшее дерьмо 🥱»
Уничтоженный нос соперника и вызов Перейры. У дю Плесси вообще есть тормоза?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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