Энди Руис-младший хочет подраться с Джейком Полом
Энди Руис-младший готов провести бой с Джейком Полом.
«Я не прочь провести бой, брат. Дай мне знать, это будет честью для моих фанатов», – написал Энди Руис.
Энди Руис последний бой провел в августе-2024 против Джарелла Миллера. Поединок завершился вничью.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Джейка Пола
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