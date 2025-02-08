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Энди Руис-младший хочет подраться с Джейком Полом

Энди Руис-младший готов провести бой с Джейком Полом.

«Я не прочь провести бой, брат. Дай мне знать, это будет честью для моих фанатов», – написал Энди Руис.

Энди Руис последний бой провел в августе-2024 против Джарелла Миллера. Поединок завершился вничью.

Джейк Пол: «Канело, ты продажная женщина. Алчная белка, бегущая за орехом»

Турки подписал контракт с Канело на четыре боя: в сентябре-2025 − бой с Кроуфордом

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Джейка Пола
logoСауль Альварес
logoДжейк Пол
logoбокс
logoЭнди Руис-младший
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