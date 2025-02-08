Энди Руис-младший хочет подраться с Джейком Полом

Энди Руис-младший готов провести бой с Джейком Полом.

«Я не прочь провести бой, брат. Дай мне знать, это будет честью для моих фанатов», – написал Энди Руис .

Энди Руис последний бой провел в августе-2024 против Джарелла Миллера. Поединок завершился вничью.

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