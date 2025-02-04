Обновление рейтингов UFC: Имавов опередил Чимаева и поднялся на вторую строчку среднего веса

UFC внес изменения в топ-5 рейтинга среднего веса.

Нассурдин Имавов поднялся на вторую строчку, опередив Хамзата Чимаева . Исраэль Адесанья опустился со второго места на четвертое, а Роберт Уиттакер сменил четвертую строчку на пятую. Шара Буллет выпал из топ-15 среднего веса.

В рейтинге тяжеловесов Шамиль Газиев поднялся с 14-го места на 11-е.

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