Обновление рейтингов UFC: Имавов опередил Чимаева и поднялся на вторую строчку среднего веса
UFC внес изменения в топ-5 рейтинга среднего веса.
Нассурдин Имавов поднялся на вторую строчку, опередив Хамзата Чимаева. Исраэль Адесанья опустился со второго места на четвертое, а Роберт Уиттакер сменил четвертую строчку на пятую. Шара Буллет выпал из топ-15 среднего веса.
В рейтинге тяжеловесов Шамиль Газиев поднялся с 14-го места на 11-е.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
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