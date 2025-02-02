Адесанья пересмотрел нокаут в бою с Имавовым: «#####... Так бывает в этой игре»

Исраэль Адесанья признал, что честно проиграл Нассурдину Имавову.

«Честная игра. Справедливо. ##### [черт]... Так бывает в этой игре. Но я все еще жив», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья .

Напомним, Имавов нокаутировал Адесанью в главном поединке UFC Fight Night 250.

Падение Адесаньи – катастрофа, от которой очень больно

Адесанья – о поражении Имавову: «Мне нужно расслабиться, а потом подумать. Теперь я вынужден это сделать»