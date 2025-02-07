Финальные стердауны UFC 312: дю Плесси − Стрикленд, Чжан − Суарес
9 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 312, в главном событии которого пройдет титульник в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом.
В соглавном бою за пояс в минимальном весе подерутся Вэйли Чжан и Татьяна Суарес.
После церемонии взвешивания бойцы устроили финальные битвы взглядов.
Взвешивание UFC 312: дю Плесси и Стрикленд показали одинаковые цифры
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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