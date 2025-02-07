Винисиус Оливейра − об Умаре: «Он боится меня. Я − охотник на россиян»
Винисиус Оливейра вызвал Умара Нурмагомедова на бой.
«Умар Нурмагомедов боится меня, потому что знает, что я выше и сильнее его, меня невозможно прочитать.
Я опасен, потому что хорош в стойке и на земле. Я хорош во всех возможных ситуациях и никого не боюсь.
Когда он посмотрит в мои глаза, то увидит демонов внутри меня. Я − охотник на россиян», − сказал боец легчайшего веса UFC Винисиус Оливейра, победивший Саида Нурмагомедова на UFC Fight Night 250.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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