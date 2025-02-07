1

Винисиус Оливейра − об Умаре: «Он боится меня. Я − охотник на россиян»

Винисиус Оливейра вызвал Умара Нурмагомедова на бой.

«Умар Нурмагомедов боится меня, потому что знает, что я выше и сильнее его, меня невозможно прочитать.

Я опасен, потому что хорош в стойке и на земле. Я хорош во всех возможных ситуациях и никого не боюсь.

Когда он посмотрит в мои глаза, то увидит демонов внутри меня. Я − охотник на россиян», − сказал боец легчайшего веса UFC Винисиус Оливейра, победивший Саида Нурмагомедова на UFC Fight Night 250.

Икрам Алискеров: «Двалишвили ничего не смог сделать с Умаром в первых двух раундах. Кто бы что ни говорил»

Мокаев − о поражении Умара: «Он неплохо подрался, это важный опыт»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
легчайший вес
logoСаид Нурмагомедов
logoУмар Нурмагомедов
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Магомедов − о поражении Умара: «Оно должно пойти ему на пользу»
123 января, 12:52
Умар показал рентген: ему поставили пластину на пястную кость левой руки
2123 января, 09:45Фото
Одноклубник рассказал, что Мераб провел два спарринга в день боя с Умаром: «Я знал, что Нурмагомедов сможет работать только три раунда»
1522 января, 14:48
Рекомендуем
Главные новости
Кормье отказался называть Джонса величайшим в истории: «Нельзя отрицать его величие, но такой титул не дают тому, кто читерил»
7сегодня, 10:30
Турки подписал контракт с Канело на четыре боя: в сентябре-2025 − бой с Кроуфордом
4сегодня, 09:58
Гробовщик делает чоук-слэм Скале в геймплейном трейлере WWE 2K25
сегодня, 09:45Игры
Финальные стердауны UFC 312: дю Плесси − Стрикленд, Чжан − Суарес
2сегодня, 09:28Видео
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2025
93сегодня, 09:14
Доминик Круз завершил карьеру бойца: «Последние 25 лет я вложил в этот спорт все силы, но два вывиха плеча за восемь месяцев поставили на мне крест»
4сегодня, 08:55
Оливейра намекнул на анонс следующего боя: «Международная бойцовская неделя?»
сегодня, 07:59
Взвешивание ACA 183: Вагаев тяжелее Туменова, Раисов легче Резникова
4сегодня, 07:49
Взвешивание UFC 312: дю Плесси и Стрикленд показали одинаковые цифры
1сегодня, 07:36
Мойкано − об увольнении Розенстрайка из UFC: «Думаю, они посылают сигнал тяжеловесам»
15вчера, 18:32
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
4вчера, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Рекомендуем