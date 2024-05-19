Сехудо вызвал Фонта: «Жена велела мне чаще проводить время с детьми, так что давай подеремся 21 июля»

Генри Сехудо вызвал на бой Роба Фонта.

«Привет, . Жена велела мне проводить с детьми больше времени, так что давай встретимся 21 июля в «Апексе». Даже не беспокойся о подарке на день отца: побои, которые я тебе нанесу, будут очень хороши. Подписывай контракт, шалава», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе .

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