Сехудо вызвал Фонта: «Жена велела мне чаще проводить время с детьми, так что давай подеремся 21 июля»
Генри Сехудо вызвал на бой Роба Фонта.
«Привет, Роб Фонт. Жена велела мне проводить с детьми больше времени, так что давай встретимся 21 июля в «Апексе». Даже не беспокойся о подарке на день отца: побои, которые я тебе нанесу, будут очень хороши. Подписывай контракт, шалава», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.
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