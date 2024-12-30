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Нганну поужинал с Это′О, Тчуамени и Думбе

Фрэнсис Нганну, Самюэль Это′О, Орельен Тчуамени и Седрик Думбе вместе поужинали.

Кадрами со встречи поделился боец PFL Думбе, подписав: «Ужин в кругу семьи 🇨🇲».

Отметим, что все перечисленные спортсмены имеют камерунское происхождение.

Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс

Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался – подрался ради умершего сына

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Седрика Думбе
logoРеал Мадрид
logoФрэнсис Нганну
logoСамюэль Это′О
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logoОрельен Тчуамени
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