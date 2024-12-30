Нганну поужинал с Это′О, Тчуамени и Думбе
Фрэнсис Нганну, Самюэль Это′О, Орельен Тчуамени и Седрик Думбе вместе поужинали.
Кадрами со встречи поделился боец PFL Думбе, подписав: «Ужин в кругу семьи 🇨🇲».
Отметим, что все перечисленные спортсмены имеют камерунское происхождение.
Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс
Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался – подрался ради умершего сына
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Седрика Думбе
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