Виктор Немков проведет реванш с Хадисом Ибрагимовым в феврале
Официально анонсирован реванш Хадиса Ибрагимова и Виктора Немкова.
Поединок возглавит кард турнира «Наше Дело 87» 28 февраля в Казани.
Первый бой в декабре-2024 завершился победой Хадиса Ибрагимова раздельным решением судей.
Наше дело 86: Немков проиграл Ибрагимову и утратил титул в тяжелом весе
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Наше Дело»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем