Майкл Пейдж: «Смотрите на меня. Теперь я капитан!»
Майкл Пейдж прокомментировал победу над Шарой Буллетом.
«Спасибо фанатам за поддержку. Вы максимально дружелюбны и гостеприимны. Смотрите на меня! Теперь я – капитан!
Шара Буллет – великолепный боец. Поаплодируйте ему.
Что дальше? Посмотрим», – заявил боец UFC Майкл Пейдж.
Майкл Пейдж победил Шарабутдина Магомедова единогласным решением судей на UFC Fight Night 250.
Возвращение Адесаньи, Павлович после двух поражений, непобежденный Шара Буллет. UFC снова в Саудовской Аравии
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем