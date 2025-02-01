Майкл Пейдж: «Смотрите на меня. Теперь я капитан!»

Майкл Пейдж прокомментировал победу над Шарой Буллетом.

«Спасибо фанатам за поддержку. Вы максимально дружелюбны и гостеприимны. Смотрите на меня! Теперь я – капитан!

Шара Буллет – великолепный боец. Поаплодируйте ему.

Что дальше? Посмотрим», – заявил боец UFC Майкл Пейдж .

Майкл Пейдж победил Шарабутдина Магомедова единогласным решением судей на UFC Fight Night 250.

Возвращение Адесаньи, Павлович после двух поражений, непобежденный Шара Буллет. UFC снова в Саудовской Аравии

Шара Буллет впервые проиграл в UFC