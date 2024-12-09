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Уайт – о приговоре Макгрегору: «Мне нечего сказать. Если Конор будет драться, то в следующем году»

Дана Уайт отказался обсуждать приговор Конору Макгрегору.

«Если бы у меня был комментарий, я бы уже выложил его.

Если Конор действительно будет драться, то это произойдет в следующем году», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, в ноябре гражданский суд признал Макгрегора виновным в сексуальном насилии и приговорил к денежному штрафу.

UFC использует Конора? На его контракте могут выбить больше денег за медиаправа

Странная лавстори Конора и его женщины – у них четверо детей, но они не женаты

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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