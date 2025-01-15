Уайт − о возвращении Конора: «Надеюсь, это случится осенью-2025»
Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор может вернуться во второй половине 2025 года.
«Подерется ли Конор с Логаном Полом? Нет. Бой с KSI? Нет-нет-нет. Надеюсь, Конор вернется в октагон осенью-2025», − сказал президент UFC Дана Уайт.
В последний раз Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Pardon My Take
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