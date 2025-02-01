Чимаев – о победе Пейджа: «Поздравления капитану»
Хамзат Чимаев поздравил Майкла Пейджа после победы над Шарой Буллетом.
«Поздравления капитану», – написал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев, выложив фото Майкла Пейджа.
Напомним, Пейдж победил Шару Буллета в поединке на UFC Fight Night 250.
Возвращение Адесаньи, победа Павловича, поражение Шары Буллета. UFC снова в Саудовской Аравии
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
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