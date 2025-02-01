Шара Буллет впервые проиграл в UFC

На UFC Fight Night 250 состоялся бой в среднем весе между Магомедовым и Пейджем.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Шарабутдин Магомедов проиграл Майклу Пейджу единогласным решением судей (30–27, 30–27, 29–28).

Для Магомедова это пятый поединок в UFC и первое поражение. В прошлом бою он нокаутировал Армена Петросяна во втором раунде поединка на UFC 308.

Дрался на турнире с Даной Борисовой, учился на бухгалтера, выходит под Тупака. Неизвестный Шара Буллет