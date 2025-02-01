Шарабутдин Магомедов проиграл Майклу Пейджу на UFC Fight Night 250
На UFC Fight Night 250 состоялся бой в среднем весе между Магомедовым и Пейджем.
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Шарабутдин Магомедов проиграл Майклу Пейджу единогласным решением судей (30–27, 30–27, 29–28).
Для Магомедова это пятый поединок в UFC и первое поражение. В прошлом бою он нокаутировал Армена Петросяна во втором раунде поединка на UFC 308.
Дрался на турнире с Даной Борисовой, учился на бухгалтера, выходит под Тупака. Неизвестный Шара Буллет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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