Сергей Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка на UFC Fight Night 250

На UFC Fight Night 250 состоялся бой между Павловичем и Розенстрайком.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Сергей Павлович победил единогласным решением судей Жаирзиньо Розенстрайку (30-27, 30-27, 30-27).

Для Павловича это первая победа за три последних боя в UFC. Ранее россиянин проиграл нокаутом Тому Аспиналлу и единогласным решением судей Александру Волкову.

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