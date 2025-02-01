Сергей Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка на UFC Fight Night 250
На UFC Fight Night 250 состоялся бой между Павловичем и Розенстрайком.
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Сергей Павлович победил единогласным решением судей Жаирзиньо Розенстрайку (30-27, 30-27, 30-27).
Для Павловича это первая победа за три последних боя в UFC. Ранее россиянин проиграл нокаутом Тому Аспиналлу и единогласным решением судей Александру Волкову.
Возвращение Адесаньи, Павлович после двух поражений, непобежденный Шара Буллет. UFC снова в Саудовской Аравии
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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