Фото
10

Шара Буллет обратился к Роналду: «Ты сильно мотивировал меня. Жду на моем бое 1 февраля»

Шарабутдин Магомедов обратился к Криштиану Роналду.

«Ты − большой повод для гордости. Спасибо за уделенное время, ты сильно мотивировал меня.

Жду тебя 1 февраля на моем бое», − подписал публикацию в соцсетях средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который на UFC Fight Night 250 подерется с Майклом Пейджем.

Фото: instagram.com/shara_bullet77

«Аль-Наср» выложил видео встречи Шары Буллета и Криштиану Роналду

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Шарабутдина Магомедова
logoMMA
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoШарабутдин Магомедов
logoUFC
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Нокаут Адесаньи, возвращение Павловича, поражение Шары Буллета. UFC пошумел в Саудовской Аравии
20вчера, 19:50
Шара Буллет о Месси: «Роналду − большой пример, а Лионель спонсирует Израиль – вы видите, что они делают в Палестине»
8029 января, 16:04
Шара Буллет − об Абдулманапе Нурмагомедове: «Раньше я не понимал его слов про длинные волосы»
1129 января, 08:57
Рекомендуем
Главные новости
Павлович – о бое с Розенстрайком: «Не лететь – моя главная задача на поединок. Три раза его болтанул, но не пошел добивать»
18вчера, 21:39
Хабиб – о победе Имавова над Адесаньей: «Просто вау. Мои поздравления Нассурдину»
12вчера, 20:58
Уайт отказался называть следующего соперника Махачева: «Узнаете, как только объявим»
6вчера, 20:55
Аспиналл – после победы Павловича над Розенстрайком: «Последние бои в тяжелом весе – полное дерьмо. Нужно перестать тормозить дивизион»
3вчера, 20:44
Уайт – о бое Павловича и Розенстрайка: «Отстойный бой»
13вчера, 20:33
Марвин Веттори: «Единственный шанс для Адесаньи выиграть бой – подраться со мной»
7вчера, 20:23
Бонусы UFC Fight Night 250: Имавов – лучшее выступление вечера, Нурмагомедов – Оливейра – лучший бой
1вчера, 20:09
Павлович – фанатам после боя с Розенстрайком: «Это наша общая победа»
3вчера, 20:07
Видео нокаута в бою Нассурдина Имавова и Исраэля Адесаньи
11вчера, 19:52Видео
Имавов – после победы над Адесаньей: «Думаю, теперь я заслужил титульник»
15вчера, 19:49
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем