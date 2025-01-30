Шара Буллет обратился к Роналду: «Ты сильно мотивировал меня. Жду на моем бое 1 февраля»

Шарабутдин Магомедов обратился к Криштиану Роналду.

«Ты − большой повод для гордости. Спасибо за уделенное время, ты сильно мотивировал меня.

Жду тебя 1 февраля на моем бое», − подписал публикацию в соцсетях средневес UFC Шарабутдин Магомедов , который на UFC Fight Night 250 подерется с Майклом Пейджем.

Фото: instagram.com/shara_bullet77

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