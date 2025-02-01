Александр Волков: «В UFC постоянно тестируют на допинг. Раз в месяц приезжают с проверкой»

Александр Волков рассказал, есть ли в UFC допинг.

«В американских залах все это происходит кустарным образом, как и в России. В UFC постоянно тестируют бойцов. Раз в месяц приезжает представитель антидопингового агентства, который может застать тебя в любой момент твоей жизни.

В UFC нет каких-то лазеек для допинга. К другим бойцам в шкафчики не заглядывал», – сказал Александр Волков .

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