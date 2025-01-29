Павлович − о конфликте с Волковым: «Почему толкнул его? Так бывает»

Сергей Павлович объяснил, зачем толкнул Александра Волкова.

«Почему оттолкнул Волкова? Так бывает. Скажу так: век живи − век учись. Реванш? Сейчас у меня есть бой и хороший соперник, все мысли об этом бое. А потом посмотрим», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович , который в июне-2024 проиграл Александру Волкову .

«Пошел ## ###». Почему Павлович оттолкнул Волкова после боя?

Павлович виноват только сам