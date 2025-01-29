Павлович − о конфликте с Волковым: «Почему толкнул его? Так бывает»
Сергей Павлович объяснил, зачем толкнул Александра Волкова.
«Почему оттолкнул Волкова? Так бывает. Скажу так: век живи − век учись. Реванш? Сейчас у меня есть бой и хороший соперник, все мысли об этом бое. А потом посмотрим», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович, который в июне-2024 проиграл Александру Волкову.
«Пошел ## ###». Почему Павлович оттолкнул Волкова после боя?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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