Alex Terrible – об ударе Волкова в пресс: «Я прочувствовал все внутренние органы. Если бы мне такой прилетел в голову, она бы просто отвалилась»

Рок-исполнитель Alex Terrible рассказал, как Александр Волков проверил его пресс.

– Вы с Волковым сняли видео, как пробиваете друг другу в пресс. Он реально так жестко бьет или подыграли?

– Было очень больно, честно! Я думал, что выдержу удар, ничего страшного, мне в пресс до этого били тяжи. Но это реально очень больно. Не подыгрывал, клянусь.

Просто я еще отпрыгнул, а он мне хорошо попал в верхний пресс. Я прочувствовал все внутренние органы. Если бы мне такой прилетел в голову, думаю, она бы просто отвалилась, – сказал Alex Terrible в интервью для Спортса’‘.

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