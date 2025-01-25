Alex Terrible – об ударе Волкова в пресс: «Я прочувствовал все внутренние органы. Если бы мне такой прилетел в голову, она бы просто отвалилась»
Рок-исполнитель Alex Terrible рассказал, как Александр Волков проверил его пресс.
– Вы с Волковым сняли видео, как пробиваете друг другу в пресс. Он реально так жестко бьет или подыграли?
– Было очень больно, честно! Я думал, что выдержу удар, ничего страшного, мне в пресс до этого били тяжи. Но это реально очень больно. Не подыгрывал, клянусь.
Просто я еще отпрыгнул, а он мне хорошо попал в верхний пресс. Я прочувствовал все внутренние органы. Если бы мне такой прилетел в голову, думаю, она бы просто отвалилась, – сказал Alex Terrible в интервью для Спортса’‘.
«Хотел бы жить в зоопарке с мощными зверями». Русская рок-звезда в США – о бое на голых кулаках и аскетизме
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем