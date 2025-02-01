Шара Буллет хочет подраться с Исраэлем Адесаньей: «Если этого захотят зрители, у UFC не будет другого выбора»
Шара Буллет хочет подраться с Исраэлем Адесаньей.
«Я думаю, все зависит от того, насколько хорошо я выступлю в субботу. Если этого захотят зрители, у UFC не будет другого выбора, кроме как дать нам этот бой», – сказал Шара Буллет.
Шара Буллет сегодня, 1 февраля, подерется с Майклом Пейджем на UFC Fight Night 250. Исраэль Адесанья в главном бою вечера встретится с Нассурдином Имавовым.
Дрался на турнире с Даной Борисовой, учился на бухгалтера, выходит под Тупака. Неизвестный Шара Буллет
Возвращение Адесаньи, Павлович после двух поражений, непобежденный Шара Буллет. UFC снова в Саудовской Аравии
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
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