Беспутин завершил карьеру и стал генеральным секретарем Федерации бокса России

Бывший чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин завершил карьеру.

Александр Беспутин завершил боксерскую карьеру и единогласно был избран генеральным секретарем Федерации бокса России. Решение приняли по итогам отчетно‑выборной конференции Федерации бокса России.

На профессиональном ринге россиянин одержал 15 побед (11 - нокаутом).

Ранее пост генерального секретаря Федерации бокса России занимала Татьяна Кириенко.

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