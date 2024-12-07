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Федерация бокса России получила почти 73 млн рублей букмекерских отчислений за 3-й квартал

Федерация бокса России отчиталась о сумме целевых отчислений российских букмекеров.

По итогам третьего квартала 2024 года Федерация получила от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) 72,9 млн рублей. Согласно опубликованному на сайте федерации документу, распределение полученных квартальных ЦО выглядит следующим образом:

1. Детско-юношеский спорт (30% от суммы ЦО) – 21 871 489,98 рублей;

2. Профессиональный спорт (70%) – 51 033 476,62 рублей.

В первом и втором кварталах Федерация бокса получила 64,1 млн рублей и 70,7 млн рублей соответственно в виде букмекерских ЦО.

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Сайт Федерации бокса России
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