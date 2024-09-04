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На Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Лагутину

Памятник Борису Лагутину открыли на Троекуровском кладбище

«Борис Лагутин был поистине легендарной личностью, мегазвездой мирового бокса. Золотыми буквами он вписал свое имя во всемирную историю спорта.

Его отличали блестящая техника, невероятная сила воли и несокрушимый дух победителя. Для любителей бокса он был настоящим кумиром», – сказала на церемонии генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Лагутин – шестикратный чемпион СССР и двукратный олимпийский чемпион по боксу. В сентябре-2022 он скончался на 85-м году жизни.

«Тренер посмотрел на меня с сожалением, мол – пирожок ни с чем». Борис Лагутин дважды брал Олимпиаду, хотя чудом стал боксером

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sports
logoФедерация бокса России
logoБорис Лагутин
logoбокс
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