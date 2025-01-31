Взвешивание UFC Fight Night 250: Павлович легче Розенстрайка, Пейдж тяжелее Шары Буллета

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир UFC Fight Night 250, в главном событии которого пройдет поединок в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Нассурдином Имавовым .

За сутки до турнира прошла процедура взвешивания:

Исраэль Адесанья (83,91 кг) − Нассурдин Имавов (83,91 кг);

Шарабутдин Магомедов (83,91 кг) − Майкл Пейдж (84,14 кг);

Сергей Павлович (112,95 кг) − Жаирзиньо Розенстрайк (114,31 кг);

Саид Нурмагомедов (61,46 кг) − Винисиус Оливейра (61,23 кг);

Мухаммад Наимов (66 кг) − Каан Офли (65,8 кг);

Шамиль Газиев (117,93 кг) − Томас Петерсен (119,29 кг).

Поражения Адесаньи и Шары Буллета и нокаут от Павловича: чего ждать от турнира UFC в Саудовской Аравии?